الشروع في ترميم مَعلم الجندي المجهول وجزء من ساحة القلعة بخان يونس

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتطوير مَعلم الجندي المجهول وجزء من ساحة القلعة وسط المدينة، وذلك لدعم جهود التنظيم وتعزيز القطاع السياحي وإحياء البعد التاريخي لخان يونس، وذلك بتكلفة (30) ألف دولار بدعم كريم من شركة همسات للصرافة ضمن المساعي الرامية لتطوير المرافق والساحات العامة.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة بأن أعمال تطوير ساحة القلعة تشمل إجراء أعمال ترميم لإبراز مَعلم الجندي المجهول لما له من مكانة بارزة في التاريخ الفلسطيني حيثُ يعبر عن رمزية الشهداء الفلسطينيين والمصريين والعرب الذين قضوا دفاعًا عن مدينة خان يونس، بالإضافة إلى تركيب شبكات إنارة وتبليط الساحة حول المعلم التذكاري.

وأوضح د. البطة بأن تطوير ساحة القلعة يأتي ضمن رؤية مجتمعية لإعادة تصميم ساحة القلعة وتعزيز البعد التاريخي والقيمة الوطنية والأثرية"، مشيرًا إلى أن البلدية ستعمل لاحقًا على تطوير قلب مركز المدينة ورفع أشكال التشوه البصري والازعاج السمعي والبيئي واستبدالها بساحة عامة للمشاة تكون معلماً حضارياً وتاريخياً للأجيال القادمة.

وشدد د. البطة أن البلدية تعمل على تطوير مجموعة من المرافق والساحات والحدائق لخدمة أكبر شريحة من المواطنين بالإضافة إلى استكمال تنفيذ بعض من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها لخدمة السكان.

وشكر رئيس البلدية شركة همسات للصرافة على دعمها لمشروع تطوير ساحة القلعة ضمن المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقها عبر تبرعها معربًا عن أمله أن يتم انتهاء الأعمال الميدانية قريبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين