"مستعربون" يختطفون أسيرَيْن محررَيْن وسط الضفة

اختطفت قوات خاصة تتبع جيش الاحتلال إسرائيلي "مستعربون"، اليوم الاثنين، أسيرين فلسطينيَيْن محررين، من قرية "اللبن الغربي" غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن المستعربين أوقفوا سيارة كان يستقلها المحرران مصعب صلاح سمحان ومحمد عقاب راضي، وأجبروهما على النزول منها، قبل اختطافهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

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وأشارت المصادر أن سمحان وراضي كانا في طريقهما متوجهين إلى مكان عملها، في قرية شقبا (شمال غرب) المجاورة.



يُذكر أن "وحدة المستعربين" (مستعرفيم بالعبرية) تعد من أهم وسائل القمع وأخطرها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة خاصة أغلب أفرادها من اليهود الشرقيين، ينتشرون عادة متنكرين بأزياء الشباب الفلسطينيين.



وتأسست وحدة المستعربين في ثلاثينيات القرن الماضي، واغتال أفرادها 422 فلسطينيًا بين عامي 1988 و2004، فيما تمكنت المقاومة من اغتيال مؤسسها وقائدها، الجنرال إيلي أبرام، في مخيم جنين (شمال الضفة) في آب/أغسطس عام 1994.

المصدر / فلسطين أون لاين