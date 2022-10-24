وسم #درع_وسند يواصل تصدُّره مواقع التواصل

غزة/ صفاء عاشور:

بعد مرور 7 أيام على إطلاق نشطاء لحملة تمتين الحاضنة الشعبية للمقاومة بالضفة الغربية وتشجيع المواطنين على حماية المقاومين، لا يزال وسم #درع_وسند يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع استمرار حصار مدينة نابلس لليوم الـ14.

وأطلق الناشطون الحملة للتعبير عن دعمهم وتضامنهم ومساندتهم للمقاومين في الضفة والقدس، في مشهد جديد يعكس انصهار الشعب مع مقاوميه في خضمّ حملة الملاحقة والمطاردة الإسرائيلية لهم، إلى جانب التأكيد على احتضان الشارع للمقاومين وحمايتهم والاستعداد لتقديم الغالي والرخيص من أجلهم.

الناشط الشبابي عائد إسماعيل كتب على صفحته على تويتر: "ما يُساهم في تطوير عمل مجموعة عرين الأسود هو الحاضنة الشعبية والالتفاف الجماهيري حولهم".

ما يساهم في تطوير عمل مجموعة عرين الأسود هو الحاضنة الشعبية والاتفاف الجماهيري حولهم#درع_وسند — عائد اسماعيل (@HLcSM6YO2oP3y18) October 24, 2022

مشيرة العقاد من غزة كتبت: "يرتقي منا الشهيد والشهيد وما سقطت ولن تسقط البارودة ستبقى الأيادي ضاغطة على الزناد ما دام فينا عرق ينبض #الضفة_تقاوم #عرين_الأسود #درع_وسند".

يرتقي منا الشهيد والشهيد وما سقطت ولن تسقط البارودة

ستبقى الأيادي ضاغطة على الزناد ما دام فينا عرق ينبض✌#الضفة_تقاوم #عرين_الأسود #درع_وسند pic.twitter.com/MtxS7rxacx — مشيره العقاد💜متيمة الأقصى (@Mosheera__Gaza) October 24, 2022

أما ميسرة أبو عليان فكتبت على صفحتها على الفيس بوك: "لقد أكسبَت المواجهة اليومية في الضفة فلسطينيي الضفة _القدس خاصة_ قوة غير عادية، أن تكون أمام محتل مدجج بالسلاح وتعلم يقينًا أنه يبغضك ويتمنى التخلص منك في أقرب فرصة، وتواجهه بيدك ضاربًا إياه، أو بحجر في يدك تُوجّهه له، فهذه قوة غير عادية، وهذا قلبٌ تجرَّد من الخوف والجبن".

وأضافت: "هذا الفلسطيني لن تستطيع أن تهزمه وهو يقف أمامك أعزلًا ولا يخشاك، يُوجّه لك يا محتل رسالة مفادها: ها أنا أمامك جاثمٌ على صدرك، إن شئت واستطعت اقتلني، وإن لم تستطع فسأقتلك غيظًا وقهرًا فلسطينيي الضفة لفلسطين #درع_وسند".

محمد النحال كتب: "نابلس تحت حصار إسرائيلي مشدد، الاحتلال يواصل محاصرة نابلس لليوم الـ18 على التوالي، محاولًا إجبار أهلها على التخلي عن دعم وإسناد الـمـقاومة، سيفشل الاحتلال بإذن الله، فشعبنا البطل أوعى من أن يتم الالتفاف على وعيه الـمـقـاوم #درع_وسند".

صاحب حساب Mohamed I Shanab كتب على صفحته على الفيس بوك: "بين ليلة وضحاها وجه الأرض يتبدل، مظاهرات جماهيرية من مختلف محافظات الضفة والقدس تُلبّي نداء عدي والعرين المُخضّب بالدم".

وأضاف: "أقسم رفاق الهم والقضية ألا يبيتوا الثأر اليوم يقاتل بين أكنافهم رائد الكرمي وعلى مقربة منه عشرات الاستشهاديين يشدون وثاق أحزمتهم ويعدون دقائق الحياة الباقية الطويلة من عمرهم حتى لحظة الصفر، اليوم يلتحم الشارع جنبًا لجنب، راية براية وعصبة تشد عصبة، معلنة حكمها الثوري الأول بالإعدام، إعدام الفرقة والتشظي والانقسام، #نبض_الضفة #عدي_التميمي #درع_وسند".

أنس نور كتب على تويتر : "كلنا أولاد #محمد_الضيف مشهد مهيب ممزوج بالفخر و العزّ من ضفتنا الأبية فالمقاوِم المجاهد الحر الشريف الذي يصون الأوطان يصدح اسمه عاليًا و الخائن المنسق إلى مزابل التاريخ #الضفة_تقاوم #درع_وسند #عرين_الأسود #الحرية_لمصعب_اشتية".

كلنا اولاد #محمد_الضيف

مشهد مهيب ممزوج بالفخر و العز من ضفتنا الأبية

فالمقاوِم المجاهد الحر الشريف الذي يصون الأوطان يصدح اسمه عالياً

و الخائن المنسق إلى مزابل التاريخ#الضفة_تقاوم#درع_وسند#عرين_الأسود#الحرية_لمصعب_اشتية pic.twitter.com/dvaa70VJ2V — Anas Noor (@AnasAyash250) October 23, 2022

أما الناشط سائد زيدات فوجّه دعوة إلى كل المتابعين لصفحته إلى الشراء من محلات نابلس عبر الانترنت وذلك لدعمهم اقتصاديًّا في ظل الحصار الذي يتعرضون له فكتب:" خلونا نشتري أونلاين من محلات نابلس هالأكم يوم ع الأقل بستاهلوا كل الدعم".