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تعرّف على موعد زيارات أهالي الأسرى لمستشفى الرملة

24 أكتوبر 2022 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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زيارة أهالي الأسرى - أرشيف

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، موعد زيارات أهالي الأسرى لمستشفى الرملة في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

وجاء في بيان مقتصب صدر عن الهيئة: "أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هيئة شؤون الأسرى، بأنّ زيارات أهالي الأسرى لمستشفى الرملة ستكون بتاريخ 27 أكتوبر الجاري".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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