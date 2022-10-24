ما لا تعرفه عن تاريخ كأس العالم.. بين يديك

محمد إسماعيل

تعد بطولة كأس العالم من أبرز وأهم المسابقات الرياضية لكرة القدم في العالم، وحيث يشرف على إقامتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي تأسس بتاريخ 21 مايو عام 1904 في فرنسا، بالاجتماع التأسيسي لأعضاء الفيفا في ذلك الوقت وهم دول فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والسويد وإسبانيا، على أن تقام هذه البطولة كل أربع سنوات مرة واحدة، في دولة تلبي المعايير المحددة من قبل الفيفا لاستضافتها، حيث تطلب دول استضافة هذه البطولة وتقدم طلب بذلك، ويقع الاختيار على الدولة المؤهلة لتلك المعايير والشروط اللازم للاستضافة كأس العالم.

وبدأ تاريخ بطولة كأس العالم في عام 1930م، وقد ألغيت بطولتي لكأس العالم عام 1942 وعام 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان قبل هذه التاريخ تقام مباريات دولية ولكن ليس تحت هذا المسمى.

يشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبا منذ عام 1998م، خلاف ما تم سابقًا في بطولات كأس العالم، فقد شاركت في بعض البطولات منتخبات أقل من هذا العدد، وتوزع هذه المنتخبات على ثماني مجموعات، يتنافسون فيما بينهم للفوز بطولة كأس العالم على فترة شهر كامل، وعلى ملاعب البلد مستضيف لكأس العالم، وتتأهل المنتخبات إلى كأس العالم عن طريق نظام للتصفيات بينهم على مدى ثلاث أعوام.

شهدت النسخ السابقة من كأس العالم فوز ثماني منتخبات مختلفة بلقب كأس العالم، وفي حين تعد الدولة التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم البرازيل، ويعد المنتخب البرازيلي أعظم وأفضل منتخب في التاريخ، وأكثر منتخب فاز بكأس العالم، حيث فاز بالبطولة خمس مرات خلال أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002.

ويأتي المنتخب الإيطالي في المرتبة الثانية لأكثر الفرق تتويجاً بكأس العالم الذي أحرزها أربع مرات، خلال أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006، والتساوي مع المنتخب الألماني الذي أحرز كأس العالم 4 مرات أيضاً خلال أعوام: 1954، 1974، و1990، و2014، وفاز بلقب كأس العالم مرتين كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغواي وهو أول منتخب فاز بكأس العالم والمنتخب الفرنسي والذي يحمل آخر نسخة من كأس العالم، بينما فازت منتخبات إسبانيا وإنجلترا بلقب كأس العالم مرة واحدة.

ويجدر الإشارة إلى أن المنتخب الذي فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين كان المنتخب الإيطالي في نسختي عام 1934 و1938، ويليه المنتخب البرازيلي والذي فاز مرتين متتاليتين في نسختي عام 1958، و1962.

وتعتبر بطولة كأس العالم من أكثر المسابقات الرياضية مشاهدة على مستوى العالم، ففي نهائي بطولة كأس العالم عام 2006، الذي أقيم في ألمانيا، قدر عدد من تابع المباراة النهائية على مستوى العالم ب 715 مليون متابع.

تاريخ ظهور كأس العالم

خرجت فكرة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أول اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 1904 في فرنسا، وبحضور سبع دول أوروبية هي: فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، والدانمارك، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، حيث اقتراح السيد كارل هيرشمان فكرة أقامت بطولة دولية لكرة القدم، ولكن لم ينل المقترح تأييد كل هذه الدول، لوجود صعوبات عدة، أبرزها رفض اللجنة الأولمبية الدولية فكرة بطولة كأس العالم خوفاً من تأثيرها على المسابقات الأولمبية، والخوف من سيطرة الاتحاد الدولي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم (كرة القدم)، وبسبب قلة الإمكانيات المالية للاتحاد.

ظهرت فكرة أقامت كأس العالم مرة أخرى عام 1921م، من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي كان يرأسه وقتها المحامي الفرنسي جول ريميه، والذي عمل بجهد كبير لتطبيق الفكرة، وخلال اجتماع تاريخي في 25 مايو 1928م وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقرار أقامت كأس العالم، وحيث كان يسمى قبل تسميته بهذا الاسم ببطولة كأس النصر أو (كأس جول ريميه).

وكُلف الصائغ الفرنسي المحترف ابيل ليفلير بصناعة كأس ذهبية على شكل آلهة النصر اليونانية "نايك" بحيث لا يبلغ ارتفاعها أكثر 30 سم، وبوزن 1800 غرام، مع قاعدة حجرية يبلغ وزنها 3.8 كغ.

أول دولة تستضيف كأس العالم كانت دولة الأوروغواي، وأبدت كل من إيطاليا وإسبانيا والسويد وهولندا أي استضافة بطولة كأس العالم وذلك بعد تقديمها لطلب تنظيم هذه البطولة، كعادة الدولة المستضيفة اليوم، ونظرًا لأن منتخب الأوروغواي كان أفضل المنتخبات في ذلك الوقت، لفوزه بالميداليات الذهبية لدورتين للألعاب الأولمبية بنسخة 1924 و1928، وخاصة موافقته حكومته تحمل كافة مصاريف استضافة وفود كأس العالم، وافق الاتحاد على طلبها تنظيم بطولة كأس العالم.

وبعد عامين من تاريخ موافقة الاتحاد الدولي على انطلاق أول بطولة كأس عالم في التاريخ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجود جائزة كبيرة تقدم للفائز بالبطولة وكانت عبارة عن كأس العالم (النصر) أو كأس جول ريميه، صاحب فكرة إحياء فكرة بطولة كأس العالم، خلاف ما تم سابقا من توزع ميداليات.

بداية تاريخ أول كأس العالم عام 1930م

انطلقت أول بطولة كأس العالم في التاريخ في فترة 13- 30 يوليو من عام 1930م تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي سميت ببطولة (كأس العالم)، والتي أقيمت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في دولة الأوروغواي وكان أول منتخب فاز بلقب كأس العالم ، وضمت البطولة الأولى لكأس العالم 13 منتخبًا، سبع منها من أمريكا الجنوبية، وأربعة أوروبية، واثنتين من أمريكا الشمالية والوسطى، وهم الأرجنتين، تشيلي، والبرازيل، وبوليفيا، والأوروغواي، وبيرو، والباراغواي، وفرنسا، ويوغوسلافيا، ورومانيا وبلجيكا، وأمريكا، والمكسيك.

ترشحت هذه المنتخبات للمنافسة على كأس العالم الأولى، بعد دعوة الاتحاد لها، دون خوض تصفيات مؤهلة للبطولة، وكان أول من فاز بكأس العالم منتخب الأوروغواي بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدفين، بقيادة المدرب ألبيرتو سوبيتشي، وسط حشد كبير بلغ أكثر من 93 ألف مشجع، وحيث سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم اللاعب الفرنسي لوسيان لوران وحصل لاعب الأوروغواي خوسيه ناسازي على أفضل لاعب في كأس العالم وقتها.

وتكررت بطولة كأس العالم مرات عديدة ونذكر على النحو التالي الدول والمنتخبات التي فازت بكأس العالم عبر التاريخ وترتيب المنتخبات التي حصلت على كأس العالم وهي:

البداية الثانية لبطولة كأس العالم 1934 كانت في ضيافة إيطاليا وفازت بثاني ألقاب كأس العالم ولقبها الأول وشهدت البطولة وجود منتخب مصر كأول دولة عربية تشارك في كأس العالم، واستضافة فرنسا كأس العالم عام 1938 وفاز منتخب إيطاليا بالبطولة ليصبح منتخب إيطاليا أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، واستضافة أيضا البرازيل كأس العالم عام 1950، وفاز منتخب الأوروغواي بلقب كأس العالم للمرة الثانية، وأقيم كأس العالم 1954 في سويسرا، وفاز بالبطولة منتخب ألمانيا الغربية، وأقيمت أيضا بطولة كأس العالم 1958 في السويد، وفاز منتخب البرازيل بكأس العالم في وقت ظهور اللاعب الكبير بيليه والذي يعد أكثر اللاعبين فوزاً بكأس العالم، واحتضنت بطولة كأس العالم 1962 تشيلي، وفاز المنتخب البرازيلي باللقب للمرة الثانية تواليا، ليصبح ثاني منتخب يفوز باللقب مرتين متتاليتين، واحتضنت أيضا إنجلترا بطولة كأس العالم 1966 وأحرزت إنجلترا على كأس العالم لأول مرة، وأقيمت مباريات كأس العالم 1970 في دولة المكسيك وشهدت وجود منتخب المغرب كثاني منتخب عربي يشارك في كأس العالم، وفاز المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة، وأقيم أيضا كأس العالم بالعام 1974 في ألمانيا الغربية وفازت باللقب للمرة الثانية، واستضافة الأرجنتين كأس العالم عام 1978، محققة أول فوز ببطولة كأس العالم، واستضافة أيضا إسبانيا بطولة كأس العالم عام 1982 وفاز المنتخب الإيطالي باللقب وهي البطولة الثالثة له، واحتضنت المكسيك بطولة كأس العالم عام 1986، وفازت الأرجنتين بلقبه الثاني في وقت ظهور لاعبهم الكبير دييغو مارادونا، وفي عام 1990 أقيم كأس العالم في إيطاليا، وفازت ألمانيا بلقبها الثالث لبطولة كأس العالم، وأقيم أيضا كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز المنتخب البرازيلي بالبطولة محققا أربعة بطولات كأس عالم، وفيما استضافة فرنسا كأس العالم 1998، وفازت باللقب، ومحققة أول بطولة كأس عالم، ونعقد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية المستضيف ونجح المنتخب البرازيلي بتحقيق لقبه الخامس ويعد أكثر منتخب تتويجا بالبطولات (كأس العالم)، وفيما يخص المباراة النهائية لكأس العالم 2006 والتي استضافته ألمانيا، فازت إيطاليا بلقبها الرابع والأخير، وتاليها استضافة جنوب أفريقيا كأس العالم 2010، والتي تغلبت إسبانيا على نظيرتها هولندا في المباراة النهائية، وأيضا استضافة البرازيل كأس العالم 2014، وفاز المنتخب الألماني باللقب الرابعة من بطولات كأس العالم، ونأتي أخيرا لآخر نهائي من كأس العالم 2018 والذي فازت فرنسا على نظيرتها كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأخير.

ويعد منتخب ألمانيا أكثر منتخب خسر نهائي كأس العالم في أربع مرات خلال أعوام: 1966، و1982، و1986، و2022، ويليه منتخب الأرجنتين بالشراكة مع منتخب هولندا بخسارة ثلاثة نهائيات كأس العالم.

وتستضيف قطر النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم وتعتبر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لعام 2022، ينطلق موعد بدء كأس العالم 2022 في فترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر لعام 2022، ويشارك في هذه البطولة 32 منتخبا، ويتبقى أيام قليلة لانطلاق هذه البطولة العربقة في قطر.

وقد فازت قطر بطلب تنظيم هذه البطولة العريقة لكأس العالم 2022، على كل من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وجاءت نتائج التصويت لصالح استضافة كأس العالم 2022 في قطر، على النحو التالي: الدولة الجولة الأولى الجولة الثانية الجولة الثالثة الجولة الرابعة قطر 11 10 11 14 الولايات المتحدة 3 5 6 8 كوريا الجنوبية 4 5 5 خارج اليابان 3 2 خارج خارج أستراليا 1 خارج خارج خارج

المصدر / فلسطين أون لاين