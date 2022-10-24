النخالة: السلطة تحولت إلى أجهزة أمنية تُخدّم على الأمن الإسرائيلي

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن سلطة رام الله "قد تحولت إلى أجهزة أمنية تخدّم على الأمن الإسرائيلي وتأخذ أجرة على ذلك"، مشيرا إلى أن مصادر تمويلها يأتي من معسكر واحد هو الدول الأوروبية وأميركا.

وأضاف النخالة في برنامج المقابلة على قناة الجزيرة، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينيية عموما والضفة الغربية على وجه الخصوص، تؤكد إخفاق مشروع (التسوية) الذي تقوده منظمة التحرير والساعي منذ 30 عاما لإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ 67 رغم الاعتراف المسبق بالاحتلال.

وأوضح أن أميركا قد تبنت مشروع تأهيل الفلسطينيين ليستطيعوا أن يتعايشوا مع (إسرائيل)، والسلطة لم يكن لديها خيار آخر، مشيرا إلى أن الرئيس عباس تبنى "سلاما مفتوحا" مع الاحتلال الإسرائيلي معتقدا أن الفلسطينيين لا يستطيعون مقاتلة (إسرائيل)، وهذا عكس الواقع.

وتوقع النخالة أن تحدث هزة كبيرة داخل حركة (فتح) في حال غياب عباس نتيجة الخلافات وعدم وجود برنامج سياسي آخر وعدم جدوى العملية السياسية، مبينا أن عناصر وقواعد فتح أصبحت غير مؤمنة بمشروع السلطة الحالية، ومن الممكن مجيء فتح أخرى برؤى جديدة.

واعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي من جهة أخرى أنه من المبالغة القول إن حركة الجهاد تكاد تكون إيران، واصفا إياها بالدولة الحليفة لحركة الجهاد وللشعب الفلسطيني، ومواقفها السياسية معادية لـ(إسرائيل) وداعمة للمقاومة.

وكشف أن إيران تقدم مساعدات عامة لحركة الجهاد الإسلامي بالكاد تؤدي احتياجاتها في وضعها الحالي.

المصدر / الجزيرة