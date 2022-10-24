البوسطة هي سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها نقل الأسرى الفلسطينيين من وإلى (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي أو للتنقل بين سجونه المختلفة أو النقل إلى المستشفيات خارج السجون، وتفتقرتفتقر إلى مقومات السلامة المدنية.

ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام.



وأجرت سلطات الاحتلال تعديلا على البوسطة في العام 2006، لتصبح أكثر إيلاما وقساوة، وتضمن التعديل تقسيم البوسطة إلى ثلاثة أقسام، اثنان منها على شكل زنازين لها أبواب داخلية مصفحة يتم تجميع الأسرى الذين قد يصل عددهم إلى 40 أسيرا فيها أثناء إجراء عمليات النقل الجماعي للأسرى.



ويضم النصف الأمامي للبوسطة مرقدا لقوات " النحشون" المسؤولة عن نقل الأسرى متسلحة بالكلاب البوليسية التي تقوم بالتضييق على الأسرى عبر ترهيبهم بالصوت المرتفع ونشر الرعب في صفوفهم.