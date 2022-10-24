الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ208

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.



وأفادت مصادر محلية بأن "العراقيب تعرضت للهدم للمرة السابعة منذ مطلع عام 2022، وكانت آخرها في 7 أيلول الماضي، علمًا أنها هُدمت 14 مرة في العام الماضي".

أقرأ أيضاً.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 207



وتقع العراقيب، شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وتعد واحدة من 45 قرية عربية لا تعترف سلطات الاحتلال بها.

المصدر / فلسطين أون لاين