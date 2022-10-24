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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ208

24 أكتوبر 2022 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم قرية العراقيب- أرشيف

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وأفادت مصادر محلية بأن "العراقيب تعرضت للهدم للمرة السابعة منذ مطلع عام 2022، وكانت آخرها في 7 أيلول الماضي، علمًا أنها هُدمت 14 مرة في العام الماضي".

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وتقع العراقيب، شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وتعد واحدة من 45 قرية عربية لا تعترف سلطات الاحتلال بها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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