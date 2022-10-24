مواجهات مع الاحتلال بالضفة وإصابة فتى

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مداخل بلدَتي جبع وعجة، جنوب جنين شمال الضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية طيّارة، واعتلى قناصة أسطح بعض المنازل، وسط اندلاع مواجهات.



وأفادت مصادر محلية، بإصابة فتى فلسطيني بشظايا في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الزبابدة المجاورة، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.



وشهدت محافظة جنين انتشارا عسكريا مكثفا، الليلة الماضية وفجر اليوم، في محيط العديد من القرى والبلدات.

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وتعيش مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.



وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

المصدر / فلسطين أون لاين