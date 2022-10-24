موعد انطلاق كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصري، مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين القطبين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة القادم، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت فلسطين، حسب التوقيت الصيفي، وينقلها على الهواء مباشرة، قناتي أون تيم سبورت، وأبو ظبي الرياضية.

ويسعى الزمالك الذي سيخوض المباراة بصفته بطلاً لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر، لزيادة حصيلة ألقابه التي بدأها منذ موسمين بالفوز بلقب الدوري المصري مرتين متتاليتين وكأس مصر.

فيما يتطلع الأهلي الذي يخوض المباراة بصفته وصيفًا للدوري المصري، للفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد أن خسر لقبي الدوري المصري وكأس مصر في أخر موسمين لصالح الزمالك.

المصدر / وكالات