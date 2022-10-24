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خدمات البريج يواصل انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد

24 أكتوبر 2022 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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جانب من المباراة

واصل خدمات البريج انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، عقب فوزه (36_20) على منافسه شباب جباليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب البطولة ، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

ظهر الفريقان بشكل متوازن هجوما ودفاعا، وتأخر تسجيل الأهداف حتى الدقيقة الرابعة، فسجل البريج 3 أهداف متتالية عن طريق حسن الطهراوي ومحمد اللحام وعبد الله الدعالسة على التوالي، ثم بدأ شباب جباليا يستعيد عافيته ليقلص الفارق لهدف واحد 7_6،و 8_9، بتسجيل محمد البابا 3 أهداف، و3 أهداف لمالك زايدة، لكن الأفضلية عادت للبريج بدخول محمود شعلان ليقوم بدور صانع اللعب، لينتهي الشوط 15_8 للبريج.

وفي الشوط الثاني واصل البريج تفوقه، في النتيجة، وتحسن اداء شباب جباليا بعد منتصف الشوط، فتألق من البريج محمد اللحام بتسجيله 4 أهداف، و3 أهداف لحسن الطهراوي، فيما ظهر من شباب جباليا خميس البطش بتسجيله 3 اهداف، و3 أخرى.

وتصدر البريج الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما بقي شباب جباليا رابعا برصيد 6 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: إياد. مصطفى الحنجوري وعمر السلوت للساحة، مسجل مجدي حرب ، ميقاتي أنيس إسماعيل، مراقب حكام أيمن بشير، لجنة مسابقات محمد مهدي.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة اليد #خدمات البريج

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