عمليتا إطلاق نار في الضفة خلال أقل من ساعة

نفذ مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في جنين ونابلس.

وقالت مصادر صحفية، إن مقاومين أطلقوا النار تجاه مستوطنة "دوتان" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب جنين.

كما واستهدف مقاومون فلسطينيون، نقطة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس بصليات كثيفة من النيران.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن إطلاق النار تزامن مع تكبيرات الأهالي في نابلس.

وفي سياق متصل، تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وأسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووقعت عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب زرع عبوة ناسفة.

وألقى الشبان الفلسطينيون، 6 زجاجات حارقة صوب جنود وآليات الاحتلال، خلال مواجهات متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في 14 نقطة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة وإصابة ثلاثة جنود جراء المفرقعات النارية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة عناتا، وحيّ ضاحية السلام، وبلدة سلوان، ومنطقة جبل المكبر، واستهدف مقاومون جنود الاحتلال في بلدة أبو ديس بعبوة ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها دير شرف بمحافظة نابلس، فيما تصدى الشبان للمستوطنين قرب حاجز بيت ايل برام الله.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة برام الله تخللها إلقاء الحجارة.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز دوتان بجنين عملية إطلاق نار، فيما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في سلفيت.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في قلقيلية والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين