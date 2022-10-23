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عمليتا إطلاق نار

23 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وأسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووقعت عمليتا إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب زرع عبوة ناسفة.

وألقى الشبان الثائر 6 زجاجات حارقة صوب جنود وآليات الاحتلال، خلال مواجهات متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في 14 نقطة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة وإصابة ثلاثة جنود جراء المفرقعات النارية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة عناتا، وحي ضاحية السلام، وبلدة سلوان، ومنطقة جبل المكبر، واستهدف مقاومون جنود الاحتلال في بلدة أبو ديس بعبوة ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها دير شرف بمحافظة نابلس، فيما تصدى الشبان للمستوطنين قرب حاجز بيت إيل برام الله.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة برام الله تخللها إلقاء الحجارة.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز دوتان بجنين عملية إطلاق نار، فيما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في سلفيت.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في قلقيلية والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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