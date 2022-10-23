الهلال يواصل انتصاراته في الدوري الممتاز ونماء وبيت لاهيا يحققان الفوز بالدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

واصل الهلال انتصاراته في منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، بعودته من أمام الزوايدة بفوز كبير، وشهدت نفس الجولة في الدرجة الأولى فوزين لنماء وبيت لاهيا على حساب الأقصى والجلاء تواليا.

دوري الدرجة الممتازة

الهلال × الزوايدة

واصل الهلال انتصاراته للجولة الثالثة على التوالي بعودته من أمام شباب الزوايدة بفوز كبير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

رفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة وقفز للمركز الثالث في الترتيب وتوقف رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل أهداف الهلال: أحمد لبد (17) ومحمد عبيد هدفين(38) و(60).

شباب جباليا × خدمات رفح

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء شباب جباليا وخدمات رفح، الذي أقيم على ملعب بيت حانون ليعود خدمات رفح في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، وحل شباب جباليا في المركز الخامس برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الشجاعية الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

دوري الدرجة الأولى

الأقصى × نماء

استعاد فريق نماء توازنه بفوز مهم على الأقصى بثلاثية نظيفة، في مباراة جرت بينهما على ملعب النصيرات نماء رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الأقصى عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

سجل أهداف نماء: أسامة عيد (5)، ومروان شيخ العيد (65)، وعاهد أبو مراحيل.

الجلاء × بيت لاهيا

وفي مباراة ثانية خطف بيت لاهيا فوزا مهما من أنياب الجلاء بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين، ليرفع اللهاونة رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثامن وبقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.

الجلاء تقدم عبر إبراهيم أبو سيف (63)واستطاع ببت لاهيا تسحيل هدفين عن طريق إبراهيم شاهين (76)، وفضل ابو ريالة (85).

دوري الدرجة الثانية

التفاح × الزيتون

حقق التفاح فوزا مهمًا على الزيتون (2-1)، ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 3 نقاط في المركز السابع والأخير.