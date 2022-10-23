لجنة الانضباط توصي بعقوبات مشددة على شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

أوصت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بفرض عقوبات مشددة على فريق شباب رفح، بعد مباراته أمام مضيفه شباب خانيونس في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وعقدت لجنة الانضباط اجتماعها صباح اليوم الأحد، اطّلعت خلاله على تقرير الحكم ومراقب المباراة، الذي أوضح سبب إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي جاء بسبب إصابة الحكم المساعد الأول محمد السدودي.

وكشف مصدر موثوق لصحيفة "فلسطين" أنّ لجنة الانضباط اعتمدت تقرير مراقب المباراة والحكم حيث تضمنّا تفاصيل ما حدث في المباراة بالإضافة للمخالفات التي شهدها الملعب بعد إطلاق صافرة النهاية.

وأكد المصدر أنّ الانضباط أوصت بتخسير شباب رفح إداريًّا بالإضافة لنقل مباراتين بيتيتين وإيقاف خالد كويك المدير الفني للفريق مباراتين رسميتين إلى جانب عقوبة الطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه على قرار الحكم بإنهاء المباراة.

وتوقفت مباراة شباب خانيونس وشباب رفح في الدقيقة 70 بسبب إصابة الحكم محمد السدودي ونقله إلى مجمع ناصر الطبي، ليُقرّر الحكم إنهاء المباراة بشكل غير طبيعي في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة لتقدم الفريق الرفحي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لشباب خانيونس.