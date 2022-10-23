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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

23 أكتوبر 2022 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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يتعرض المقدسيون لممارسات الاحتلال المجحفة لدفعهم لمغادرة القدس

 أجبرت سلطات الاحتلال، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة اليوم الأحد بحجة بنائه دون ترخيص.

وقال محمد جعابيص، إن الاحتلال أجبره على هدم منزله -مساحته 100 متر مربع- ويقطنه 7 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف أن هدم منزله بيديه جاء تجنبا لدفع تكاليف باهظة تصل قيمتها 400 ألف شيقل في حال هدمته جرافات الاحتلال.

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وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل في مختلف أنحاء القدس المحتلة أو اجبار أصحابها على هدمها تحت نفس الذرائع، في خطوة تهدف إلى ترحيلهم واجبارهم على الهجرة من المدينة المقدسة ومحيطها لإحكام سيطرة الاحتلال عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #جبل المكبر #هدم المنازل

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