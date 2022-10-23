الأنظار على فالفيردي في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تشهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عودة المدرب إرنستو فالفيردي إلى ملعب كامب نو، بعد عامين على إقالته من تدريب الفريق الكتالوني.

بعد فترة من الانقطاع عن عالم التدريب، عاد إرنستو فالفيردي ليتولى مسؤولية فريقه القديم أتلتيك بيلباو، حيث يحقق مع الفريق نتائج جيدة هذا الموسم، ويسعى للفوز على برشلونة مساء الأحد.

بعد رحيل فالفيردي عن برشلونة لم تتحسن الأوضاع في الفريق بل زادت سوءا، بعدما واصل الفريق السير في طريق الانهيار عقب تولي كيكي سيتين، ثم رونالد كومان، وانتهى الأمر برحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قبل وصول تشافي.

مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وستحمل مباراة برشلونة وبيلباو عنوان "البحث عن هدف"، بالنسبة لفالفيردي الذي عليه الحفاظ على مركز مؤهل لمسابقة أوروبية، حيث يحتل الفريق الترتيب السادس في جدول الليغا برصيد 18 نقطة.

كما سيبحث فالفيردي عن هدف في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لا سيما أنه يدرك أسلوب برشلونة جيدًا في الضغط المستمر، ومع ترك الكثير من المساحات في الخط الخلفي للبلوغرانا، سيأتي دور الشقيقين إينياكي ونيكو "ويليامز" في الانطلاق بسرعتهما.

ويتحمل فالفيردي مهمة الانتقام من برشلونة عقب ما حدث لبيلباو في العام الماضي في مسابقة الليغا على ملعب "كامب نو"، حين خسر الفريق الباسكي بأربعة أهداف نظيفة، وكان يتولى وقتها مارسيلينو غارسيا تورال تدريب الفريق.

المصدر / وكالات