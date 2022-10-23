مستوطن يهاجم طالبتين ويرشهما بغاز الفلفل في نابلس

هاجم مستوطن، اليوم الأحد، طالبتين ورشهما بغاز الفلفل، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقال والد الطالبتين، عواد نجم: إن "مستوطنا هاجم ابنتيه شادن ورشا ورشهما بغاز الفلفل وسط بلدة حوارة، في أثناء توجّههما إلى الجامعة، وجرى تقديم العلاج لهما".

يُذكر أن بلدة حوارة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، كان آخرها الاعتداء على المواطنين في الشارع الرئيس للبلدة، وتحطيم 15 محلا تجاريا، و20 مركبة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين