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الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بهذه النسبة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بهذه النسبة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن الذهب حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1 في % ليغلق عند 1658 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي على إثر توقعات بإنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد اجتماعه في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الأحد، أن أسعار الذهب ارتدت من أدنى مستوياتها الشهرية حول 1617 دولارا للأونصة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إعلان بعض صانعي السياسة الأميركية تخوفهم بشأن ما إذا كان المضي في رفع سعر الفائدة قد يتسبب في إجهاد مفرط للاقتصاد الأميركي.

 

المصدر / وكالات
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