مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء الحاج عامودي أبوحليمة للبترول بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل بالشركة.
شروط التسجيل
1- خريج محاسبة بكالوريوس
2- خبرة في نظام العمل المحاسبي لا تقل عن عام
3- يتمتع بمهارات إدارية عالية
4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عام
5- إتقان العمل على برنامج الأصيل للمحاسبة المختلفة وبرامج الأوفيس
6- القدره على تحمل ضغط العمل
7- أن يكون متفرغ للعمل ولا يشترط أن يكون من سكان محافظة معينة
طريقة التسجيل
- للمهتمين الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي :
- عنوان الشركة : مدينة غزة - شارع عز الدين القسام (الشفاء)