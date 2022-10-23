مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء الحاج عامودي أبوحليمة للبترول بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل بالشركة.

شروط التسجيل

1- خريج محاسبة بكالوريوس

2- خبرة في نظام العمل المحاسبي لا تقل عن عام

3- يتمتع بمهارات إدارية عالية

4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عام

5- إتقان العمل على برنامج الأصيل للمحاسبة المختلفة وبرامج الأوفيس

6- القدره على تحمل ضغط العمل

7- أن يكون متفرغ للعمل ولا يشترط أن يكون من سكان محافظة معينة

طريقة التسجيل

- للمهتمين الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي :

[email protected]

- عنوان الشركة : مدينة غزة - شارع عز الدين القسام (الشفاء)