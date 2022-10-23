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مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول بمدينة غزة

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مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول بمدينة غزة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء الحاج عامودي أبوحليمة للبترول بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل بالشركة.

شروط التسجيل

1-  خريج محاسبة بكالوريوس

2- خبرة في نظام العمل المحاسبي لا تقل عن عام

3- يتمتع بمهارات إدارية عالية

4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عام

5- إتقان العمل على برنامج الأصيل للمحاسبة المختلفة وبرامج الأوفيس

6- القدره على تحمل ضغط العمل

7- أن يكون متفرغ للعمل ولا يشترط أن يكون من سكان محافظة معينة

طريقة التسجيل

- للمهتمين الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي :

[email protected]

- عنوان الشركة : مدينة غزة - شارع عز الدين القسام (الشفاء)

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