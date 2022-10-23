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باستثناء "ريمون".. استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدًا

23 أكتوبر 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح يوم الأحد، باستئناف زيارات أهالي الأسرى لسجون الاحتلال الإسرائيلي، ابتداءً من يوم غد الإثنين، باستثناء سجن "ريمون".

وكانت إدارة سجون الاحتلال، علقت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022، ولكنها تراجعت بعد "حوارات" خاضها الأسرى معها.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أهالي الأسرى #سجون الاحتلال #زيارات الأهالي

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