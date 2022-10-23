فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يغتال أحد قادة عرين الأسود في نابلس ورفاقه يتوعدون بالرد

الجبهة الشعبيّة تنعي الشهيد "كيلاني" أحد قادة مجموعات عرين الأسود

خالد نوابيت.. معتقل سياسي بسجون السلطة على سرير المرض

رُب ضارة نافعة

مستوطنون يغلقون مفترق طرق في الأغوار الشمالية

"شي" يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

جسر سياسي

المقاومة الفلسطينية وأكتوبر.. الإعجاز في الإنجاز

عدي التميمي وعرين الأسود الكابوس المُرعب للاحتلال

الجيل الفلسطيني الجديد لن يساوم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية

23 أكتوبر 2022 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رفع حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في كافة مدن الضفة الغربية.

وقالت القناة (14)العبرية: إن سلطات الاحتلال "رفعت درجة التأهب إلى الدرجة القصوى، للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني"، وهو أحد قياديي مجموعات "عرين الأسود" المقاومة في نابلس شمال الضفة.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الأحد، استشهاد أحد قيادييها بعملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

ونعت المجموعات شهيدها الكيلاني، واصفة إياه بأنه من "أشرس مقاتليها"، متوعدة الاحتلال برد قاس وموجع.

وبثت المجموعات شريط فيديو يظهر لحظة وضع الدراجة من قبل عميل تابع للاحتلال، كما يظهر شريط آخر لحظة انفجار الدراجة عند مرور الشهيد الكيلاني بالقرب منها .

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جيش الاحتلال #الاحتلال #قوات الاحتلال #الضفة الغربية #حالة التأهب القصوى #اغتيال تامر الكيلاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة