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الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضفة والقدس

23 أكتوبر 2022 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تشن غالبا حملات الاعتقالات فجرا أو في ساعات الليل المتأخرة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 11 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية، بأن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم  وقلقيلية ورام الله.

وفي القدس؛ اعتقلت قوات الاحتلال، الفتاة ديالا أبو عياش ووالدتها، من بلدة العيسوية شرق المدينة.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، وينقلهم إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى أقبية التحقيق أو السجون.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #قوات الاحتلال #الضفة الغربية

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