"شي" يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

حصل شي جينبينغ، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وتم تعيين شي جينبينغ مجدداً على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وعد شي جينبينغ اليوم، بـ"العمل بجدّ" بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني

وصرح شي للصحافيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا".

المصدر / وكالات