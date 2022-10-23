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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بدرجتين مئويتين

23 أكتوبر 2022 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً معتدل نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتسقط -بإذن الله- زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين يكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط -بإذن الله- زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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