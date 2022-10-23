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بالفيديو الاحتلال يغتال أحد قادة عرين الأسود في نابلس ورفاقه يتوعدون بالرد

23 أكتوبر 2022 . الساعة 04:07 بتوقيت القدس
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اتهمت مجموعة عرين الأسود الاحتلال الإسرائيلي باغتيال المطارد تامر الكيلاني بعبوة "تي أن تي" في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وأكدت عرين الأسود في بيان فجر اليوم، أن الاحتلال الغادر وضع عبوة "تي أن تي" لاصقة على دراجة نارية انفجرت عند مرور الكيلاني بالقرب منها الساعة الواحدة والنصف فجرا. ووعدت بالكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال.

ونعت العرين الكيلاني ووصفت بأنه "فارسا مغوارا وأسدا هصورا من أسود العرين وأحد أشرس مُقاتلي مجموعة عرين الأسود في نابلس".

وشددت على أن الاحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيء ولم يدرسها "ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذالة والغدر هو ومعاونيه". وتوعدت الاحتلال وكوخافي في ليلته الأخيرة برد قاس وموجع ومؤلم.

ودعت عرين الأسود أبناء شعبنا في الضفة الغربية للمشاركة في تشييع الشهيد في نابلس، وحثتهم لتحويل الجنازة إلى "يوم استفتاء على العرين والمقاومة".

وتابعت "نحن لسنا أرقاما ودماء شهدائنا الأبرار أغلى من كل الأموال ولا حياة طبيعية ودماؤنا ودماء أبناء شعبنا تسيل.. إننا نقدم لهذا الوطن اليوم خيرة جنودنا يتقدمون أسدا تلو الآخر حتى ننال جميعا النصر والتحرير أو الشهادة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #عرين الأسود

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