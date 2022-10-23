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موعد قرار مباراة شباب خانيونس وشباب رفح

23 أكتوبر 2022 . الساعة 03:11 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع سابق لاتحاد كرة القدم مع الأندية
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم النقاب، عن موعد قرار نتيجة مباراة شباب خانيونس وشباب رفح، التي انتهت نهاية غير طبيعية، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، بعد تعرض الحكم محمد السدودي لإصابة في الرأس من قبل أحد الجماهير.

وقال رضوان، أن لجنة الإنضباط ستعقد اجتماعها يوم الإثنين، وستُصدر قراراتها لمجلس الإتحاد، والذي سيقوم بدوره بالمصادقة عليها، خلال إجتماعه يوم الثلاثاء.

وأكد رضوان، أنه سيتم تطبيق كافة اللوائح والقوانين التي تم تعميمها على الأندية دون عاطفة، مُتمنياً من الجماهير الالتزام والتشجيع المثالي.

وطالب رضوان الإعلاميين، بالتعامل مع الأحداث بمهنية، دون الميول للأندية التي ينتمون لها على حساب المصلحة العامة.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #ياسر رضوان

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