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غزة: اتحاد كرة القدم يُقرر تخفيض العقوبة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 03:09 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم تخفيض عقوبة الكابتن محمد العيماوي، مدرب فريق نادي اتحاد بيت حانون لـ3 مباريات فقط، بدلاً من أربعة، بعد أن قدم ناديه كتاب استرحام لمجلس إدارة الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد عاقب العيماوي بالإيقاف، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة خدمات رفح، وأثيرت حولها ضجة كبيرة في الشارع الرياضي.

وسيقود العيماوي، مباراة فريقه القادمة أمام شباب خانيونس من داخل أرضية الملعب، بعد أن حُرم في المباريات السابقة.

وفي سياق منفصل، وعد محمد العيماوي جماهير فريقه ومجلس الإدارة بتحسن نتائج الفريق في الأسابيع المقبلة، بعد الخسارة أمام الصداقة بنتيجة (1/4) في الأسبوع السابع من الممتاز، ليتراجع الفريق للمركز الثامن.

وكتب العماوي على حسابه الشخصي بـ"الفيسبوك": "من خلال إدارتنا الرائعة برئاسة شادي شبات، وجماهيرنا الوفية وجهازنا الفني والإعلامي حققنا خلال 6 سنوات منذ صعودنا من الدرجة الثانية إلى الأولى الأرقام القياسية بعدد النقاط ومن الدرجة الأولى مباشرة للممتازة، وتم كسر قاعدة الصاعد هابط وتثبيت نادينا في الممتازة وفي المربع الذهبي ومن موسم لآخر نقدم أفضل المستويات خلال 4 مواسم متتالية".

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #العيماوي

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