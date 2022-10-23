على خطي عرين الأسود.."أبناء الكرمي" تتعهد بالدفاع عن طولكرم

أعلنت كتيبة أبناء الكرمي في طولكرم، أنها ستدافع عن أبناء شعبنا ضد أي اعتداء من الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

جاء إعلان "أبناء الكرمي" في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر من ليل السبت، قالوا فيه "نحن لا نتكلم دون فعل ، ولله الحمد ، الله يشهد علينا بما نفعل ، ونعلن لكم أن البشارة القادمة ستكون بشارة من كتيبتنا ، التي سميت باسم "ابناء الكرمي" رحمه الله".

وأشار البيان إلى " أن كتيبة أبناء الكرمي في مجموعة طولكرم، ستزف لكم البشارات بالفترة القادمة ولن تكون إلا مفرحة لكل أبناء شعبنا".

وقال أبناء الكرمي "ما جعلنا نخرج في طولكرم بسبب ما تتعرض له مدينة طولكرم الشريفة من هجوم وانتقاد، ونعلن لكم قريبا أن مجموعتنا باذن الله وبمشيئة الله تعالى سوف تصبح بمكانة اخواننا في عرين الاسود ".

وبينت الكتيبة الجديدة أنها ستنشر "فيديو" توضيحي لتعليم كيفية صنع العبوات الناسفة بأسهل طريقة تحضير وبأقل تكلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين