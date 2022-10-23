ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم تواليًا، بتحقيقه الفوز الرابع تواليًا في الدوري الاسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

وسجل أهدف فريق العاصمة الكرواتي لوكا مودريتش (5)، البديل لوكاس فاسكيز (79) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (81)، فيما أحرز الارجنتيني إريك لاميلا هدف النادي الاندلسي (54).

وعزز ريال مدريد صدارته رافعًا رصيده الى 31 نقطة محافظًا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بفارق ست نقاط عن برشلونة الثاني الذي يستقبل أتلتيك بلباو السادس الاحد.

قبل بدء المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، احتفل ريال مدريد ببنزيمة المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقدمها له لاعبان سبق أن توجا بها هما مودريتش (2018) والفرنسي زين الدين زيدان (1998 مع يوفنتوس الايطالي) الذي لعب لصالح النادي الملكي وأشرف على تدريبه.

كما تواجد أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد والمنتخب الاسباني إيكر كاسياس لتسليم الجائزة لكورتوا بعد أن تسلم اللاعبان الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في باريس الاثنين.

وغاب بنزيمة عن المباراة بسبب "إرهاق عضلي في الفخذ الأيسر" وفق ما أعلن ناديه في وقت سابق السبت، علمًا أنه شارك الاربعاء في الفوز 3-صفر على مضيفه إلتشي وسجل هدفًا.

ومني إشبيلية بالخسارة الاولى بإشراف المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي في جميع المسابقات منذ أن خلف خولن لوبيتيغي (3 تعادلات وانتصار)، ويحتل المركز 14 مع 10 نقاط.

وافتتح ريال التسجيل بعد أن قام البرازيلي فينيسيوس جونيور بفاصل مهاري على الرواق الايسر وتوغل الى داخل المنطقة ومرر كرة خالصة نحو القائم الثاني الى مودريتش الذي تابعها من أمام باب المرمى (5).

ولم يشهد الشوط الاول العديد من الفرص، وفيما جاءت التسديدة الوحيدة على المرمى لريال تلك التي أتى منها الهدف، فإن إشبيلية انتظر حتى الدقيقة الاخيرة منه ليسدد بين الخشبات الثلاث عبر خيسوس نافاس من الجهة اليمنى في المنطقة تصدى لها كورتوا (45).

وأتيحت فرصة محققة لريال لمضاعفة النتيجة عندما وصلت كرة في العمق الى فينيسيوس داخل المنطقة ورواغ الحارس وكان بإمكانه أن يمرر كرة خاصلة الى فالفيردي المتواجد أمام المرمى الخالي، لكن البرازيلي فضل أن يحاول بنفسه من دون جدوى.

وعادل النادي الاندلسي بهدف رائع بعد أن مرر الارجنتيني غونسالو مونتييل كرة بينية في العمق الى لاميلا الذي تابعها بالجهة الخارجية لقدمه زاحفة من زاوية صعبة (54).

وقام المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بتبديل ثلاثي ودفع بفاسكيز وماركو أسينسيو والمدافع الالماني أنتونيو روديغر، وسرعان ما تقدم في النتيجة عندما شن الملكي هجمة مرتدة متقنة مرر على إثرها أسينسيو كرة في العمق جميلة الى فينيسيوس ومنه الى فاسكيز الذي سدد من داخل المنطقة في الشباك الخالية بعد خروج الحارس (79).

وأكد فالفيردي المتألق هذا الموسم فوز ريال بهدف رائع بتسديدة صاورخية بعيدة المدى من خارج المنطقة عن الجهة اليمنى الى يمين الحارس المغربي ياسين بونو (81).

وبعد أن ضمن بلوغه الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، سيأمل ريال ضمان صدارة المجموعة عندما يحل على لايبزيغ الالماني في الجولة الخامسة الثلاثاء.

المصدر / وكالات