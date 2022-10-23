10 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة والقدس خلال الساعات الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 3 عمليات إطلاق نار و10 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين.

كما سجلت عملية طعن ودهس، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس، أصيب مستوطن بعملية طعن، وشهد حاجز قلنديا عملية إطلاق نار، كما اندلعت مواجهات في صورباهر والطور والعيرزرية ووادي الجوز وبدو.

وقبيل منتصف الليل أصيب 3 جنود بجراح، خلال مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفق بيان لناطق باسم جيش الاحتلال.

أما في رام الله، فشهدت عملية إطلاق نار في معسكر عوفر واندلاع مواجهات، بينما فجروا عبوات ناسفة قرب النبي صالح، كما فجر مقاومون عبوتين ناسفين على حاجز الجلمة في جنين.

وتصدى الشبان للمستوطنين في نابلس، قرب مستوطنة جفعات رونين، ما أدى لإصابة 3 مستوطنين، واندلاع مواجهات في المنطقة.

واندلعت مواجهات عند المدخل الجنوبي في أريحا، فيما شهدت قلقيلية عملية دهس عند معبر الياهو، ما أدى لإصابة مستوطن.

كما أصيب جنديان من قوات الاحتلال بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بمحافظة الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن بالقدس، وإطلاق النار على حاجز قلنديا واستمرار اندلاع مواجهات في احياء وضواحي القدس، تخلل المواجهات القاء حجارة ومفرقعات نارية على قوات الاحتلال.

وشهدت الضفة استهداف حاجز الجلمة بعبوات ناسفة، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال في معسكر عوفر، واستهداف النقطة العسكرية في قرية النبي صالح بعبوات ناسفة، وإصابة 3 مستوطنين في اندلاع مواجهات خلال التصدي للمستوطنين بالقرب من مستوطنة جفعات رونين في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين