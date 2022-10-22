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العامودي: ثورة اليوم بالضفة والقدس إيذان حقيقي بزوال الاحتلال

22 أكتوبر 2022 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
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أكد عضو قيادة حركة " حماس " في قطاع غزة علي العامودي أن ما نشهده اليوم من ثورة في القدس والضفة إيذان حقيقي بزوال الاحتلال.

وقال العامودي خلال حفل تكريم الأسير المحرر من سجون الاحتلال رامي أبو مصطفى، إن العدو الصهيوني تتهاوى أركانه في كل يوم تحت ضربات المقاومين.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني يقف عاجزا أمام المرابطين في باحات المسجد الأقصى، مبينا أنه يصب جام غضبه ويطلق العنان لمستوطنيه لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأضاف العامودي: في كل يوم يخرج مقاوم عنيد يزلزل الكيان الصهيوني، وقريبا ستلتقي قوافل الثوار في باحات الأقصى محررا بإذن الله.

وتابع: نقول للصهاينة لن يدوم ظلمكم، ومصيركم إلى زوال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الأسرى #علي العامودي

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