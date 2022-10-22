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مؤثر.. طفل مغربي يفاجئ أمه

22 أكتوبر 2022 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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بعد أن قامت بربط حذائه، توجه الطفل للحديقة لقطف وردة وإعطائها لأمه امتنانًا لها وعرفانًا بالجميل ما أثار تفاعل وانبهار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بالإنسانية وثمار التربية.

وعلى مواقع التواصل انتشر الفيديو لتوثيق هذه الحالة الإنسانية اللافتة للنظر، لطفل مغربي يهدي أمه وردة امتنانًا على ربط حذائه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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