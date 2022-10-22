بماذا وعدت حماس الاحتلال الإسرائيلي؟

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): على الاحتلال أن ينتظر المزيد من المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أنها "تعدُ الاحتلال بمزيد من الرُّعب".

وفي بيان نعي للشهيد رابي عرفي رابي، قالت الحركة: "ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم: شهيد فلسطين المجاهد: رابي عرفة رابي (32 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، عند حاجز 109 قرب بلدة النبي إلياس جنوب شرق مدينة قلقيلية".

وأضافت: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونعبّر عن فخرنا الدائم بشعبنا الثائر الذي يلقّن العدو دروساً يومية في البطولة والفداء، ويواصل انتصاره للمسجد الأقصى في وجه عاصفة التهويد، وعلى الاحتلال أن ينتظر المزيد من المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين