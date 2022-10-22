ارتفاع عدد قائمة عمداء الأسرى إلى 302 أسير

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بارتفاع قائمة عمداء الأسرى لتصل إلى (302) أسير، وذلك بعد دخول أسرى جدد خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عامهم الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المركز في بيان، اليوم، أن آخر هؤلاء الأسرى هو الأسير محمود حماد شريتح من الخليل، وهو معتقل منذ 17/10/2002، ومحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح أن من بين عمداء الأسرى 18 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما، حيث التحق بهم مؤخرا عميد أسرى قطاع غزة الأسير ضياء زكريا الفالوجي الذي دخل عامه الـ31 على التوالي.

وأشار إلى أن 39 أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ربع قرن (25 عاما)، و71 أسيراً أمضوا ما بين 21 - 25 عاما، إضافة الى الأسير نائل البرغوثي من رام الله الذي أمضي أكثر من 42 عاما في الأسر على فترتي اعتقال.

ولفت إلى أن من بين عمداء الأسرى الأسير المريض ناصر أبو حميد من رام الله وهو معتقل منذ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد، ويتعرض لعملية اغتيال إزاء تدهور حالته الصحية.

وطالب مركز فلسطين المنظمات الدولية والحقوقية بالسعي الجاد والعاجل والعمل من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى، كما طالب فصائل المقاومة بضرورة الإفراج عن هذه القائمة ضمن أي صفقة تبادل قادمة.