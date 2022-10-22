أول تعليق من حماس على عملية القدس الأخيرة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، أن عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة تبدد أوهام الاحتلال بإمكانية احتواء انتفاضة شعبنا العارمة في الضفة والقدس، مشددا على أن كل محاولات القضاء عليها ستفشل حتماً.

وأشاد قاسم بمنفذ عملية الطعن البطولية، والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة، مؤكدا أنها تأتي ردا على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا.

وتابع "اليوم يسير مقاتل جديد على خطى الشهيد البطل عدي التميمي، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين".

المصدر / فلسطين أون لاين