فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من حماس على عملية القدس الأخيرة

استقالة سابعة في الدرجة الأولى

الصداقة يحقق أول انتصاراته وخدمات خانيونس يتربع على صدارة الدرجة الأولى

إصابة مستوطن بجراح خطيرة في القدس

سقط أمام متذيل الترتيب.. خسارة صادمة تزيد معاناة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تحذير من استخدام الاحتلال لمشاريع الاستيطان لتزوير جغرافيا مدينة القدس

“كيف تتميز في دراستك الجامعية؟”.. محاضرة توعوية لطلبة الجامعة الإسلامية بغزة

شهيد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

حمادة: عمليات المقاومة بالضفة رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح بتدنيس الأقصى

اتحاد الكرة يلوح بفرض عقوبات مشددة على الجماهير

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أول تعليق من حماس على عملية القدس الأخيرة

22 أكتوبر 2022 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، أن عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة تبدد أوهام الاحتلال بإمكانية احتواء انتفاضة شعبنا العارمة في الضفة والقدس، مشددا على أن كل محاولات القضاء عليها ستفشل حتماً.

وأشاد قاسم بمنفذ عملية الطعن البطولية، والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة، مؤكدا أنها تأتي ردا على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا.

وتابع "اليوم يسير مقاتل جديد على خطى الشهيد البطل عدي التميمي، في استمرار للفعل الثوري المتعاظم في كل مدن الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس المحتلة #الضفة الغربية #عملية الطعن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة