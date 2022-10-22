استقالة سابعة في الدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى تقديم الاستقالة السابعة بين المدربين، بعدما أعلن عبد الله محمود مدرب الأمل استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من جاره خدمات خانيونس.

وتلقى الأمل الخسارة الرابعة له منذ انطلاق الدرجة الأولى والثانية على التوالي، ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط في المركز الثامن من فوزين وتعادل.

وومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأمل اجتماعا طارئا مساء اليوم السبت لمناقشة الاستقالة، سواء بقبولها وتوجيه الشكر للجهاز الفني أو رفضها وتجديد الثقة به واستمراره مع الفريق.

وقاد محمود فريق الامل للصعود للدرجة الأولى في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، لكن نتائج الفريق لم تلبي طموحاته على الرغم من تعاقده مع 19 لاعبا في الانتقالات الصيفية.

وشهدت الدرجة الأولى موجهة من الاستقالات بنسبة أكبر من الدرجة الممتازة، حيث استقال رأفت خليفة وغسان البلعاوي من تدريب نماء وعماد بارود من الأقصى وبسام أبو الصادق من الشاطئ قبل أن يتولى تدريب نماء، وهاني المدهون من المجمع الإسلامي وعبد الله عليان من بيت لاهيا.

المصدر / فلسطين أون لاين