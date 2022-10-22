نماء يبحث عن الصحوة أمام الأقصى وبيت لاهيا والجلاء في اختبار تصحيح المسار

غزة/ وائل الحلبي:

حقق الصداقة أول انتصاراته منذ بداية الموسم بعدما عاد بفوز كبير من أمام اتحاد بيت حانون، وابتعد خدمات خانيونس بصدارة الدرجة الأولى بعد فوزه على الأمل، فيما أوقف بيت حانون الأهلي انتصارات أهلي غزة وأجبره على التعادل.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد بيت حانون x الصداقة

عاد الصداقة بفوزه الأول في الموسم الحالي على حساب اتحاد بيت حانون (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل ثلاثية الصداقة، خالد هنية (هدفين)، ومحمد أبو ناجي، وفارس عوض، فيما سجل هدف بيت حانون أحمد الغزالي.

ورفع الصداقة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام بيت حانون في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

دوري الدرجة الأولى

خطف خدمات خانيونس فوزًا صعبًا من الأمل (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس وشهدت طرد خالد عياش وتامر مكرم من الأمل.

رفع الفوز رصيد خدمات خانيونس إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الأمل عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية تعثر أهلي غزة بالتعادل (1-1) مع أهلي بيت حانون في المباراة التي طرد فيها عز الدين صيام من بيت حانون.

ورفع التعادل رصيد أهلي غزة إلى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع أهلي بيت حانون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

دوري الدرجة الثانية

اضطر حكم مباراة الصلاح والاستقلال لنهاية المباراة نهاية غير طبيعية بعد تعرض الحكم المساعد مارسيل أبو شدق للضرب المباشر في الدقيقة 82 بينما كانت النتيجة تشير لتفوق الصلاح(2-0).

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة لحارس الاستقلال إبراهيم أبو حدايد، الذي قام بالاعتداء على المساعد الأول مارسيل أبو شدق.

وفي مباراة ثانية انتصر خدمات المغازي على اتحاد دير البلح (2-0) ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني أمام الخاسر بنفس الرصيد من النثاط.

وفي فرع غزة والشمال حقق خدمات جباليا الفوز على الوفاق (1-0)، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز التاسع.

المصدر / فلسطين أون لاين