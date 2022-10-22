“كيف تتميز في دراستك الجامعية؟”.. محاضرة توعوية لطلبة الجامعة الإسلامية بغزة

عقد قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية محاضرة علمية بعنوان: “كيف تتميز في دراستك الجامعية؟”، والتيتأتي بهدف تعزيز أداء وقدرات الطلبة، والاستفادة من أصحاب الخبرة والتجربة.

وانعقدت المحاضرة في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمود بارود- رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والدكتور محمود الترابين- نائب رئيس القسم، وألقى المحاضرة الدكتور حسن النبيه- عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية، وحضرها لفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع كبير من طلبة الجامعة.

من جانبه، بين الدكتور النبيه أن الطالب المجتهد يمتلك مميزات غير عادية، منوهًا إلى أن التمييز في الجامعة هو قرار وليس نصيب، واستعرض الدكتور النبيه أهم مفاتيح التميز قي التخصص والدراسة، منها: أن تكون متميزًا في العلاقة مع الله، واختيار التخصص بما يتناسب القدرات والإمكانيات والاهتمامات والميول، والالتزام بالخطة الدراسية الموضوعة والتي تخدم قدرات الطالب، والالتزام بحضور المحاضرات والمشاركة والتفاعل، وانجاز التكاليف بالوقت المناسب.

وأكد الدكتور النبيه على أهمية أن يكون لدى الطلبة أهداف يسعون إلى تحقيقها، وأن يعتمدوا على قدراتهم وما يمتلكون من مهارات لتطوير ذاتهم، وشجع الطلبة على الالتحاق بركب التميز كل في تخصصه من خلال المتابعة والجد والمثابرة في الدراسة.



















































المصدر / فلسطين أون لاين