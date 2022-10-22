اتحاد الكرة يلوح بفرض عقوبات مشددة على الجماهير

أصدر اتحاد كرة القدم بيانا توضيحيا حول قراره بمنع ادخال الزجاجات إلى الملاعب، بعد إصابة الحكم المساعد محمد السدودي في مباراة شباب خانيونس وشباب رفح بعد إلقاء زجاجة بلاستيكية أدت لإصابته بجرح في الرأس.

وأصدر اتحاد كرة القدم بيان رسمي وصل "فلسطين" نسخة عنه، إليكم البيان.

في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشراكة مع كافة أركان المنظومة الرياضية لانطلاق النشاط الرياضي ، وحرصه الدائم بالحفاظ على استمرار المسابقات الرياضية لكافة الدرجات والفئات العمرية المختلفة لتعكس المشهد المثالي الذي تجسده الجماهير الرياضية على مدرجات الملاعب والتي باتت محط أنظار العالم في ظل الاهتمام الإعلامي المحلي والعالمي تجاه كرة القدم الفلسطينية.

وأمام تلك الحالة المثالية ، لا يزال البعض يعكر الأجواء الإيجابية بافتعال المشاكل والتصرفات اللامسؤولة والتي كان آخرها إصابة الحكم محمد السدودي بعد أن ألقى أحد المشجعين زجاجة مياه مجمدة على رأسه أدت إلى إصابته إصابة مباشرة ونقله إلي المستشفي لتلقى العلاج لتنتهي المباراة قبل وقتها الطبيعي مما استدعى إتخاذ بعض الإجراءات من قبل اتحاد الكرة والشرطة بمنع دخول زجاجات المياه مع الجماهير بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والحكام وتفويت الفرصة أمام مثيرى الشعب داخل الملاعب.

وبعد التشاور مع الشرطة وازاء التعليقات التي لا معنى لها من قرار دخول زجاجات المياه يؤكد الاتخاد أنه سيفرض عقوبات قاسية بحق الجماهير التي ستلقي الزجاجات وتكرار ما حدث خلال مباراة شباب خانيونس وشباب رفح.

وإذ يتوجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشكر والتقدير إلي الجماهير التي تؤازر فرقها بعيداً عن التعصب والشعب ، يأمل من الجميع تحمل مسؤولياته تجاه استمرار النشاط الرياضي والحفاظ على سلامة الجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين