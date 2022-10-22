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مخططات استيطانية جديدة تستهدف "الشيخ جراح" بالقدس

22 أكتوبر 2022 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي إعداد ثلاث خطط استيطانية للموافقة عليها، بهدف زيادة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح ومحيطه بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن تلك المخططات تشمل إقامة مبنى سكني جديد للمستوطنين، وهدم مبنى حالي وإقامة آخر بدلًا منه، وأيضًا مبنى تجاري ستقام بمحاذاة الشيخ جراح.

ويقف وراء هذه المخططات ويُحركها من وراء الكواليس ما يسمى (صندوق أرض إسرائيل)، الذي أسسه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ.

وينشط المسؤولون في الصندوق على وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، عبر تزوير وثائق ومستندات طابو، وتحضير عقود بيع وشراء وهمية، وشراء الأراضي عبر صفقات مزورة.

ويتعرض حي الشيخ جراح بشكل متواصل إلى هجمة شرسة واقتحامات استفزازية من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة للاستيلاء على المنازل، وتضييق الخناق على سكانه لدفعهم للرحيل بالقوة، بالإضافة إلى تنغيص حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الشيخ جراح #مخططات استيطانية

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