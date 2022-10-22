فلسطين تشهد كسوفاً لأكثر من ساعتين الثلاثاء القادم

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن سماء فلسطين والمنطقة العربية ستشهد يوم الثلاثاء القادم كسوفاً جزئياً للشمس يشاهد من كافة المدن الفلسطينية.

وأوضحت الجمعية أن الكسوف سيبدأ من أعلى يسار الشمس، ثم يغطس جنوباً حتى يغطي 33.6% من قرص الشمس في مدينة القدس، و35.7% في أقصى الشمال، و29.8 في أقصى الجنوب.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستمر الكسوف في سماء فلسطين مدة ساعتين وثلث تقريباً، ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر، ويصل ذروته عند الساعة الثانية و13 دقيقة، وينتهي الساعة الثالثة و23 دقيقة عصرا.

ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس؛ مما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أزيل منها؛ وتختلف نسبة الكسوف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف على الكرة الأرضية.

وحذّرت الجمعية الفلكية من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف لخطورته الكبيرة على العين، مبينة أن مشاهدة الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيراً.

ونصحت باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة إكس الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين