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رفضاً للاعتقال الإداري

المعتقل أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن

22 أكتوبر 2022 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ8 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، إن الهريمي اعتقل في الـرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".

ويعاني الهريمي وهو أسير سابق من مشاكل في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.

وللمعتقل الهريمي، شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من عام وهو سامي (18 عاما)، الذي تجاوز طفولته وهو معتقل إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سجون الاحتلال #اعتقال اداري #احمد الهريمي

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