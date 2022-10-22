وظيفة شاغرة في شركة باندا مول بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة باندا مول بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف ( مسئول مالي ) للعمل ضمن فريق الشركة .
شروط التسجيل
1- حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة معترف بها .
2- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة في مجال العمل المحاسبي للشركات التجارية.
3- إلمام تام بمبادئ المحاسبة والإدارة المالية .
4- الخبرة في مجال تسجيل القيود المحاسبية والمالية والقدرة على إعداد التقارير اليومية وترحيل القيود المحاسبية .
5- أن يكون لديه خبرة واسعة في استخدام نظام المحاسبة الأصيل وبرامج مايكروسفت أوفيس .
6- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل .
الصفات والمهارات الشخصية المطلوبة للوظيفة
1- أن يكون من سكان مدينة غزة .
2- أن يكون عضواً في نقابة المحاسبين .
3- الدقة في العمل .
4- السرعة في الانجاز وإعداد التقارير المالية .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة المذكورة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية ملونة للبريد الالكتروني التالي :
- العنوان: مدينة غزة - شارع الشهداء - برج الاندلسية .