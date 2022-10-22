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وظيفة شاغرة في شركة باندا مول بمدينة غزة

22 أكتوبر 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة باندا مول بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف ( مسئول مالي )  للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل

1- حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة معترف بها .

2- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة في مجال العمل المحاسبي للشركات التجارية.

3- إلمام تام بمبادئ المحاسبة والإدارة المالية .

4- الخبرة في مجال تسجيل القيود المحاسبية والمالية والقدرة على إعداد التقارير اليومية وترحيل القيود المحاسبية .

5- أن يكون لديه خبرة واسعة في استخدام نظام المحاسبة الأصيل وبرامج مايكروسفت أوفيس .

6- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل .

الصفات والمهارات الشخصية المطلوبة للوظيفة

1- أن يكون من سكان مدينة غزة .

2- أن يكون عضواً في نقابة المحاسبين .

3- الدقة في العمل .

4- السرعة في الانجاز وإعداد التقارير المالية .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة المذكورة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية ملونة للبريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- العنوان: مدينة غزة - شارع الشهداء - برج الاندلسية .

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