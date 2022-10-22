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معروف: إجراءات حكومية لتخفيض أسعار الدواجن قريبًا

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معروف: إجراءات حكومية لتخفيض أسعار الدواجن قريبًا

22 أكتوبر 2022 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف

توقع مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن تشهد أسعار الدجاج خلال الفترة القادمة تحسن كبير، حيث تُجري الحكومة سلسلة من الإجراءات للمساهمة في تخفيض أسعار الدجاج في الأسواق.

وقال معروف في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "إنّ الحكومة في قطاع غزة تنظر إلى مسألة ضبط الدواجن كأولوية باعتبارها سلعة أساسية لا يستغني عنها المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لضبط الأسعار.

وأشار إلى أنّ الحكومة قررت إدخال البيض المخصب لتنظيم توفير المحزون الطبيعي الذي يحتاجه القطاع من الدجاج، إضافة إلى فتح باب استيراد الأعلاف من معابر الاحتلال وكذلك الجانب المصري عبر بوابة معبر رفح التجارية، بهدف خفض الأسعار قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أنّ الحكومة تعمل على استيراد المواد الخام التي تُصنع منها هذه الأعلاف لتصنيعها داخليًّا.

وأضاف معروف: "إنّ النظرة إلى سوق العمل الفلسطيني غير منعزلة عن إدارة العملية الحكومية ككل، فالقوانين وكل الأنظمة الداخلية للحكومة بُنيت على قاعدة سوق العمل الحر، وتدخّل الحكومة فيها محصور".

ولفت إلى أنّ العطاءات والمناقصات التي تطرحها الحكومة يتم توفير حدٍّ أدنى للأجور يتناسب مع واقعنا في قطاع غزة، وتعمل وزارة المالية بشكل مباشر على تحديد الأجور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الدواجن #ضبط الأسعار #اجراءات حكومية

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