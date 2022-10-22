"حماس": استهدف الاحتلال الإسرائيلي لسوريا "جريمة وبلطجة صهيونية متكررة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف سوريا هو "جريمة وبلطجة صهيونية متكررة ضد أمتنا، وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، اليوم السبت: "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، وسنواصل تطوير وتعزيز العلاقة مع الأشقاء في سوريا لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة هذا العدوان المتصاعد".

وأضاف: "إنّ توسيع العدو الإسرائيلي لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة ومنعها من التضامن مع قضية فلسطين، مستفيداً من مسار التطبيع مع بعض الأطراف في المنطقة".

وختم بالقول: إنّ "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ستظل بشكلٍ موحد، هي الرد الأنسب على عدوانه وسلوكه الاستعماري ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وكل المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين