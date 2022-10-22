250 أكاديمياً ومتضامناً عربياً وأجنبياً يقررون مقاطعة "إسرائيل"

وقّع أكثر من 250 أكاديمياً ومتضامناً مع الشعب الفلسطيني، على بيان صدر عن الحملة الأكاديمية الدولية، لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" الإسرائيلي .



ودعا البيان، اليوم السبت، لمقاطعة "إسرائيل أكاديمياً، وعدم استخدام مطاراتها، ومنع المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين إسرائيليين، رداً على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".



ورحب الأمين العام للحملة رمزي عودة، بهذا القرار، مؤكدا أن الحملة الأكاديمية الدولية بكوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الأكاديمية بين أعضائها، ومنع استخدام مطارات الاحتلال.



وأوضح أن الأكاديميين والمتضامنين الموقعين يمثلون نحو 28 دولة في العالم، وهي بريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، واسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا، والأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين