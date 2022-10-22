اختطاف جثامين الشهداء.. جرائم إسرائيلية مستمرة تؤرق ذويهم

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:

"لا أريد شيئًا أكثر من أن أودعه وأواريه تحت الثرى".. هكذا تعبر ابتسام جعافرة عن أعظم أمنياتها بعد إعدام نجلها نضال، برصاص مستوطن إسرائيلي، واختطاف جثمانه.

ويوم 31 مارس/ آذار 2022، أعدم مستوطن إسرائيلي الشاب جعافرة بإطلاق النار عليه داخل حافلة للمستوطنين قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، الجاثم بين مدينتي بيت لحم والخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين تحتجز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد جعافرة، وترفض الإفراج عنه، في إطار جريمتها الممتدة منذ سنوات طويلة، وتطال مئات الشهداء الفلسطينيين المختطفة إما في مقابر الأرقام، وإما ثلاجات الموتى.

وجعافرة البالغ 30 عامًا عندما استشهد، من سكان بلدة ترقوميا، جنوب غرب مدينة الخليل، ويزعم الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية طعن داخل حافلة المستوطنين، في حين تقول والدته إنها سمعت بنبأ استشهاده من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وعبرت خلال حديثها مع صحيفة "فلسطين" عن رفضها الشديد، لأي مسوغات تحاول سلطات الاحتلال ترويجها لجريمة الإعدام.

وكانت مشاهد مصورة متعددة، أثبتت وضع جيش الاحتلال أسلحة وأدوات حادة بجوار جثامين شهداء أعدمهم عند حواجز عسكرية، ومناطق تماس، لتسويغ جريمة الإعدام.

وقالت: إن الاحتلال يحاول من خلال جثامين الشهداء فرض "العقاب الجماعي" على أهاليهم، لكن لن أنسى جثمان نضال، وسأبقى أطالب باسترداده حتى آخر يوم في عمري.

ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الحالي، اختطف جنود الاحتلال جثمان الشهيد خالد عنبر (21 عامًا)، بعد إعدامه بنيران أسلحتهم خلال كمين أعدوه قرب مخيم الجلزون، قرب ضاحية التربية والتعليم شمالي مخيم الجلزون، قضاء مدينة رام الله.

وأكد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أمين البايض، أن الاحتلال يرتكب جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد اغتيالهم وإعدامهم، منذ سنوات طويلة تسبق انتفاضة الحجارة 1987-1993.

وبيَّن البايض لـصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يحتجز جثامين مئات الفلسطينيين إما في ثلاجات الموتى، وإما فيما تسمى "مقابر الأرقام".

وبينما أدان بشدة هذه الجريمة وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين، ذكر أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى "عقاب" أهالي الشهداء، والضغط على المقاومة التي تأسر جنودًا في جيش الاحتلال، وتسعى لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

ويفيد تقرير صادر عن وزارة الإعلام في حكومة رام الله، بأن عدد الشهداء المحتجزين في ثلاجات الموتى منذ اندلاع انتفاضة القدس، مطلع أكتوبر 2015، قرابة 120 شهيدًا، إضافة إلى 256 شهيدًا في "مقابر الأرقام".

ولا يترك المقدسي محمد عليان والد الشهيد بهاء المختطف جثمانه لدى سلطات الاحتلال، فعالية ميدانية تطالب باسترداد الجثامين، إلا يحرص على المشاركة فيها، ويؤكد أن هدف الاحتلال من جريمة المصادرة "الانتقام من الشهيد نفسه ومعاقبة أهله".

ونبَّه عليان خلال حديثه مع "فلسطين"، إلى حالة التماهي بين محاكم الاحتلال التي يلجأ الأهالي إليها للمطالبة بجثامين أبنائهم، وما تنفذه قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن محاكم الاحتلال أجازت لجنود الجيش اختطاف الجثامين واحتجازها.

وتأسر كتائب الشهيد عز الدين القسام ضابطًا في جيش الاحتلال و3 جنود آخرين، وتسعى لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال.

وفي يوليو/ تموز 2008، استعاد حزب الله اللبناني 199 من جثامين الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين والعرب التي كانت محتجزة في "مقابر الأرقام"، وذلك ضمن صفقة تبادل بين الحزب اللبناني وحكومة الاحتلال آنذاك برئاسة إيهود أولمرت، وأُطلِق بموجبها عميد الأسرى العرب سمير القنطار في ديسمبر 2015، المعتقل منذ 22 إبريل/ نيسان 1979، وأربعة أسرى لبنانيين آخرين اعتقلوا في حرب يوليو/ تموز 2006.

وأكثر ما يثير غضب أهالي الشهداء، استخدام الاحتلال جثامين أبنائهم في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية بالداخل المحتل، وهذا ما أكده رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، في 4 يوليو الماضي.