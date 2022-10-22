البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي لإنهاء حصار نابلس

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ نحو 11 يومًا، ما أدى لتدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية، وتسبب بمعاناة يومية لأبناء المحافظة.

وأوضح البرلمان في بيان له، أن هذا الحصار يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد على أن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب الحصار، يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية في هذا الشأن، إلى وقف ممارسات الاحتلال غير الإنسانية.

وعبر عن دعمه للمبادرات التي أطلقتها عدة مؤسسات، وتهدف لفك الحصار عن نابلس، ومساعدة أبنائها على ممارسة حياتهم الطبيعية، وحصولهم على أبسط الخدمات الأساسية التي تدهورت بسبب هذا الحصار.

وأشار إلى أن هذا الحصار يأتي امتدادًا للانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في المدن الفلسطينية المحتلة كافة، وخاصة سياستها الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس.

وثمن البرلمان العربي، صمود المقدسيين المرابطين بمدينة القدس، مؤكدًا ضرورة التضامن معهم، لتعزيز صمودهم في مواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين