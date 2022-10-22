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دعوى أمام محكمة أمريكية لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي "إسرائيل"

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دعوى أمام محكمة أمريكية لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي "إسرائيل"

22 أكتوبر 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رفعت كبرى المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية قضية أمام المحكمة الفدرالية العليا، تطالب بمراجعة حكم صدر عن المحكمة العليا في ولاية أركنساس يسمح بمعاقبة الشركات التي تقاطع "إسرائيل".

وتقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) بالتماس يطلب من المحكمة العليا النظر في القضية، كون قرار محكمة الاستئناف في أركنساس ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحمي الحق في حرية التعبير.

وجاء في الالتماس الذي قدمه محامو اتحاد الحريات المدنية: "عندما تقرر ولاية حق معاقبة من يقاطعون جهة ما بعقوبات خاصة كما فعلت ولاية أركنساس هنا، فإن ذلك لا ينتهك فقط الحق في المقاطعة بل أنه ينتهك أيضًا الحق الأساسي الذي يفرضه التعديل الأول على التمييز في المحتوى ووجهة النظر".

 

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#مقاطعة الاحتلال #محكمة امريكية

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